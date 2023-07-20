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20 июля, 19:31
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На крышу детского лагеря в Новой Москве упал дрон, им могли управлять

SHOT: Беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха "Солнечный городок" в Новой Москве. Как пишет SHOT, из здания эвакуировали 80 детей.

Квадрокоптер обнаружили в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Причём им могли управлять. Сначала БПЛА пролежал на месте около 20 минут, издавая пикающие звуки, а потом взлетел и упал за "Солнечным городком" в лесном массиве. Сейчас устройство ищут.

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Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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