На крышу детского лагеря в Новой Москве упал дрон, им могли управлять

Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха "Солнечный городок" в Новой Москве. Как пишет SHOT , из здания эвакуировали 80 детей.

Квадрокоптер обнаружили в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Причём им могли управлять. Сначала БПЛА пролежал на месте около 20 минут, издавая пикающие звуки, а потом взлетел и упал за "Солнечным городком" в лесном массиве. Сейчас устройство ищут.