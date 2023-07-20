На крышу детского лагеря в Новой Москве упал дрон, им могли управлять
SHOT: Беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве
Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха "Солнечный городок" в Новой Москве. Как пишет SHOT, из здания эвакуировали 80 детей.
Квадрокоптер обнаружили в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Причём им могли управлять. Сначала БПЛА пролежал на месте около 20 минут, издавая пикающие звуки, а потом взлетел и упал за "Солнечным городком" в лесном массиве. Сейчас устройство ищут.
Ранее Лайф писал, что в Щербинке нашли подозрительный предмет, напоминающий СВУ. К настоящему моменту он обезврежен.
Обложка ©
Unsplash