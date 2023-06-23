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23 июня, 14:05

Лайф публикует видео с дроном, найденным на крыше московской школы

Появилось видео с дроном, найденным на крыше школы на Хавской улице в Москве

Лайф публикует видео, на котором запечатлён дрон, найденный на крыше школы в Москве. На кадрах видно, что это был небольшой коптер.

Найденный на крыше школы в Москве коптер. Видео © LIFE

Как сообщалось ранее, дрон нашли на территории школы на Хавской улице в Москве. Беспилотник размером 15 на 15 сантиметров обнаружили на крыше перехода между основным зданием общеобразовательного учреждения и пристройкой. Как долго летательный аппарат там пролежал, выясняется.

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Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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