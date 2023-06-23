Лайф публикует видео с дроном, найденным на крыше московской школы

Лайф публикует видео, на котором запечатлён дрон, найденный на крыше школы в Москве. На кадрах видно, что это был небольшой коптер.

Как сообщалось ранее, дрон нашли на территории школы на Хавской улице в Москве. Беспилотник размером 15 на 15 сантиметров обнаружили на крыше перехода между основным зданием общеобразовательного учреждения и пристройкой. Как долго летательный аппарат там пролежал, выясняется.