На крыше московской школы нашли беспилотник
Небольшой дрон нашли на крыше школы на Хавской улице в Москве. По данным SHOT, беспилотник размером 15 х 15 см нашли на крыше перехода между основным зданием общеобразовательного учреждения и пристройкой.
На месте работают полицейские, пострадавших нет. Как долго летательный аппарат пролежал на крыше, выясняется.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье бдительный дачник вызвал полицию после того, как на его участок упал беспилотник. Как оказалось, "птичку" запустил соседский ребёнок.
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