На крыше московской школы нашли беспилотник

Небольшой дрон нашли на крыше школы на Хавской улице в Москве. По данным SHOT, беспилотник размером 15 х 15 см нашли на крыше перехода между основным зданием общеобразовательного учреждения и пристройкой.

На месте работают полицейские, пострадавших нет. Как долго летательный аппарат пролежал на крыше, выясняется.