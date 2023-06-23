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23 июня, 11:36

На крыше московской школы нашли беспилотник

Небольшой дрон нашли на крыше школы на Хавской улице в Москве. По данным SHOT, беспилотник размером 15 х 15 см нашли на крыше перехода между основным зданием общеобразовательного учреждения и пристройкой.

На месте работают полицейские, пострадавших нет. Как долго летательный аппарат пролежал на крыше, выясняется.

В Госдуме предложили учить школьников основам программирования беспилотников

В Госдуме предложили учить школьников основам программирования беспилотников

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье бдительный дачник вызвал полицию после того, как на его участок упал беспилотник. Как оказалось, "птичку" запустил соседский ребёнок.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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