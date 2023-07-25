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25 июля, 14:22

Четыре неудачные контратаки на одном из направлений обернулись для ВСУ страшными потерями

Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ лишились до 190 бойцов на Краснолиманском направлении

Украинская армия потеряла до 190 военнослужащих во время четырёх неудачных попыток атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучил на брифинге во вторник, 25 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также упомянул радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Кроме того, здесь же ВС РФ пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

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Ранее военный эксперт Евгений Михайлов пояснил, чем танк "Армата" выгодно отличается от "Леопардов" и "Абрамсов". По его словам, это признают даже западные специалисты.

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Getty Images / Anadolu Agency

Марина Калегина
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