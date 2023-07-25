Четыре неудачные контратаки на одном из направлений обернулись для ВСУ страшными потерями

Украинская армия потеряла до 190 военнослужащих во время четырёх неудачных попыток атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучил на брифинге во вторник, 25 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также упомянул радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Кроме того, здесь же ВС РФ пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.