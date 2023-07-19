Военный эксперт пояснил, чем танк "Армата" выгодно отличается от "Леопардов" и "Абрамсов"

Российские танки Т-14 "Армата" имеют превосходство над Leopard и Abrams, и данный факт признают даже западные специалисты. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

"Они проходят качественные испытания боем. В отличие от западной техники, Т-14 более совершенны. В частности, экипаж находится не в башне, а в специальной защищённой капсуле", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Эксперт считает, что российские войска берут верх по многим позициям. По его мнению, при столкновении танков "Армата" и западных Abrams и Leopard на поле боя победа будет за российской техникой. Михайлов подчеркнул, что у Т-14 увеличенная скорострельность пушки, а также улучшенное бронирование.