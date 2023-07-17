В США поразились российскому танку-одиночке, который сорвал атаку ВСУ
Forbes: Один танк ВС РФ сорвал агрессивную атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа
Один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных. Об этом рассказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
По его словам, украинские войска намеревались использовать молниеносную тактику с применением лёгкой и тяжёлой техники.
"Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжёлую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку", — пишет Экс.
Автор пояснил, что если не менее половины атакующих сил двигаются слишком быстро, то хватит лишь одного твёрдого препятствия, чтобы остановить их. В данном случае это был "одинокий русский танк, который не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами", отметил обозреватель Forbes. Экс добавил, что речь идёт о Т-72 или Т-90.
Ранее Лайф писал, что в Индии восхитились захватом ракеты Storm Shadow российскими военными. Там назвали это большой победой сил РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ