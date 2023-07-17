В США поразились российскому танку-одиночке, который сорвал атаку ВСУ

Автор пояснил, что если не менее половины атакующих сил двигаются слишком быстро, то хватит лишь одного твёрдого препятствия, чтобы остановить их. В данном случае это был "одинокий русский танк, который не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами", отметил обозреватель Forbes. Экс добавил, что речь идёт о Т-72 или Т-90.