В Индии восхитились захватом ракеты Storm Shadow российскими военными
Hindustan Times: Захват ракеты Storm Shadow стал большой победой российских сил
В Индии восхитились захватом российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow и охарактеризовали это как "большую победу России". В сюжете индийского издания Hindustan Times указано, что бойцов ВС РФ может заинтересовать конструкция боевой части боеприпаса.
В Великобритании, напротив, восторга Индии не разделяют, ведь перехваченная российскими бойцами британская ракета оказалась практически неповреждённой. Журналисты допустили, что Британия, скорее всего, допускала захват их ракеты, но конструкция боевой части Storm Shadow и материал, из которого она сделана, могут явно заинтересовать военных ВС РФ.
"Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России значительную разведывательную ценность", — сказано в сюжете.
Напомним, ранее российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" достали с линии соприкосновения британскую крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ попытались предотвратить захват такого трофея и доставку его на "материк" — для этого противник направил на перехват свою диверсионно-разведывательную группу, однако наши военные справились с поставленной задачей.
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