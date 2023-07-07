В Индии восхитились захватом российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow и охарактеризовали это как "большую победу России". В сюжете индийского издания Hindustan Times указано, что бойцов ВС РФ может заинтересовать конструкция боевой части боеприпаса.

В Великобритании, напротив, восторга Индии не разделяют, ведь перехваченная российскими бойцами британская ракета оказалась практически неповреждённой. Журналисты допустили, что Британия, скорее всего, допускала захват их ракеты, но конструкция боевой части Storm Shadow и материал, из которого она сделана, могут явно заинтересовать военных ВС РФ.

"Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России значительную разведывательную ценность", — сказано в сюжете.