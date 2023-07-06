Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" достали с линии соприкосновения британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом заявил начальник военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Видео © Telegram / Рогозин на фронте

"Двухдневная операция по эвакуации трофейной Storm Shadow успешна завершена. Ракета только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого "расшифруют" алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО. Хорошая охота!" — написал он в телеграм-канале, опубликовав видео с "добычей".

Рогозин поблагодарил российских бойцов за проявленное мужество. Он подчеркнул, что военным пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" линии боевого соприкосновения под артобстрелом. По его словам, ВСУ попытались предотвратить захват такого трофея и доставку его на "материк" — для этого противник направил на перехват свою диверсионно-разведывательную группу, однако наши военные справились с поставленной задачей.

Он выразил надежду, что "трепанация" системы управления ракеты поможет специалистам российского оборонно-промышленного комплекса оперативно найти "противоядие" для ПВО РФ. Рогозин уточнил, что ракета разрушена только частично — она упала плашмя. При этом в Storm Shadow применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки.

"Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — отметил Рогозин в беседе с РИА "Новости".