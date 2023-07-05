ВСУ признали, что недавний удар по Чонгарскому мосту — "заслуга" ракет Storm Shadow

Украинский Генштаб признал, что нанёс удар по Чонгарскому мосту 22 июня британской крылатой ракетой Storm Shadow. В частности, об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в интервью изданию "Укринформ".