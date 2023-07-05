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Опубликовано 5 июля 2023, 11:58
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ВСУ признали, что недавний удар по Чонгарскому мосту — "заслуга" ракет Storm Shadow

Офицер Генштаба ВСУ Громов: Ракеты Storm Shadow успешно отработали по Чонгарскому мосту

Украинский Генштаб признал, что нанёс удар по Чонгарскому мосту 22 июня британской крылатой ракетой Storm Shadow. В частности, об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в интервью изданию "Укринформ".

Он утверждает, что с помощью таких ракет украинская армия имеет возможность уничтожать "критически важные военные объекты противника" на расстоянии до 250 километров.

"Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", — сказал Громов.

Шойгу разоблачил планы ВСУ ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow
Шойгу разоблачил планы ВСУ ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. После удара по мосту между Херсонской областью и Крымом российские военные уничтожили целый склад со Storm Shadow в Хмельницкой области, а ещё научились взламывать алгоритмы западных ракет. Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за месяц уничтожили 158 снарядов американской системы HIMARS и 25 ракет Storm Shadow, запущенных украинскими военными.

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ТАСС / Александр Полегенько

Марина Калегина
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