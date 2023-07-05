ВСУ признали, что недавний удар по Чонгарскому мосту — "заслуга" ракет Storm Shadow
Офицер Генштаба ВСУ Громов: Ракеты Storm Shadow успешно отработали по Чонгарскому мосту
Украинский Генштаб признал, что нанёс удар по Чонгарскому мосту 22 июня британской крылатой ракетой Storm Shadow. В частности, об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в интервью изданию "Укринформ".
Он утверждает, что с помощью таких ракет украинская армия имеет возможность уничтожать "критически важные военные объекты противника" на расстоянии до 250 километров.
"Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", — сказал Громов.
Напомним, о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма стало известно 22 июня. ВСУ выпустили по объекту четыре ракеты. После удара по мосту между Херсонской областью и Крымом российские военные уничтожили целый склад со Storm Shadow в Хмельницкой области, а ещё научились взламывать алгоритмы западных ракет. Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за месяц уничтожили 158 снарядов американской системы HIMARS и 25 ракет Storm Shadow, запущенных украинскими военными.
ТАСС / Александр Полегенько