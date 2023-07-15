Американцы восхитились грозным и живучим "разрушителем авиации ВСУ"

Российский истребитель Су-35 в рамках спецоперации успешно ликвидирует различную воздушную технику ВСУ, говорится в публикации американского военного портала Military Watch.

"Су-35 остаётся самым грозным истребителем в Воздушных силах России", — пишут авторы публикации.

Особенное внимание журналисты уделили выдающимся характеристикам Су-35. "Разрушитель авиации ВСУ" обладает большой дальностью поражения воздушных целей (400 километров), а также отличается живучестью и исключительными лётными качествами, пишут они.

"Су-35 активно использовался в боевых действиях как в Сирии, так и на Украине, причём в восточноевропейской стране он неоднократно поражал широкий ряд украинской воздушной техники: вертолёты ВСУ Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29", — говорится в статье.