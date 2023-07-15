Американцы восхитились грозным и живучим "разрушителем авиации ВСУ"
Military Watch: Истребитель Су-35 ВКС России успешно уничтожает авиацию ВСУ
Российский истребитель Су-35 в рамках спецоперации успешно ликвидирует различную воздушную технику ВСУ, говорится в публикации американского военного портала Military Watch.
"Су-35 остаётся самым грозным истребителем в Воздушных силах России", — пишут авторы публикации.
Особенное внимание журналисты уделили выдающимся характеристикам Су-35. "Разрушитель авиации ВСУ" обладает большой дальностью поражения воздушных целей (400 километров), а также отличается живучестью и исключительными лётными качествами, пишут они.
"Су-35 активно использовался в боевых действиях как в Сирии, так и на Украине, причём в восточноевропейской стране он неоднократно поражал широкий ряд украинской воздушной техники: вертолёты ВСУ Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29", — говорится в статье.
Ранее в "Ростехе" сообщили, что Россия в два раза увеличила производство Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд спецоперации на Украине. Госкорпорация планирует и дальше наращивать выпуск необходимого фронту вооружения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ