В России вдвое нарастили производство Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО

Россия в два раза нарастила производство самолётов Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"По некоторым позициям мы <…> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Минобороны. Это такие самолёты, как Су-30, Су-34, Су-35", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Артяков отметил, что эти машины очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению целей спецоперации. По его словам, "Ростех" готов и дальше наращивать выпуск необходимого фронту вооружения.