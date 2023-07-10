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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 11:29
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В России вдвое нарастили производство Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО

"Ростех": РФ в два раза нарастила выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО

Россия в два раза нарастила производство самолётов Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"По некоторым позициям мы <…> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Минобороны. Это такие самолёты, как Су-30, Су-34, Су-35", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Артяков отметил, что эти машины очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению целей спецоперации. По его словам, "Ростех" готов и дальше наращивать выпуск необходимого фронту вооружения.

Ростех сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО
Ростех сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО

Ранее Владимир Артяков рассказал, почему российские "Кинжалы" невозможно перехватить. По его словам, в этих гиперзвуковых ракетах "заложены такие технологии, которые сегодня невозможно преодолеть".

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ТАСС / Марина Лысцева

Матвей Константинов
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