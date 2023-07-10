В "Ростехе" рассказали о технологиях, которые делают невозможным перехват "Кинжалов"

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" сбить невозможно, и утверждения Киева об их перехвате американскими ПВО — не более чем пропаганда. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Конечно, невозможно перехватить "Кинжалы". Дело в том, что в системе "Кинжал" заложены такие технологии, которые сегодня невозможно преодолеть с точки зрения прекращения движения этой ракеты к месту назначения", — сказал Артяков в эфире "Россия 24".

Замгендиректора "Ростеха" также пояснил, что майские заявления Украины о том, что комплекс Patriot якобы сбил "Кинжал", — это очередной "элемент пропагандистской работы со стороны нашего противника". К слову, в эти байки не поверил и спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время визита в Киев.