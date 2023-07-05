Эмиссар Китая даже во время визита в Киев не поверил в байку о сбитом ВСУ "Кинжале"
FT: Спецпредставитель КНР не поверил, что Patriot сбил "Кинжал" на Украине
Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время майского визита в Киев не поверил властям Украины, что комплекс Patriot смог перехватить российскую ракету "Кинжал", и уехал, не дождавшись доказательств. Об этом рассказал глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.
Речь идёт о сообщениях, поступивших из Пентагона в мае. Тогда в ведомстве утверждали, что ВСУ якобы сбили "Кинжал" с помощью Patriot. При этом факт успешного перехвата российских ракет не был подтверждён какими-либо данными. Позже российские военные на условиях анонимности заявляли, что сбить "Кинжалы" невозможно, так как их скорость полёта превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву ЗРК.
"Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников в интервью Financial Times (FT) и добавил, что Ли Хуэй уехал из Киева, так и не ознакомившись с доказательствами.
Ранее сообщалось, что США в ближайшее время примут решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. В случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Киеву уже в июле.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ