Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время майского визита в Киев не поверил властям Украины, что комплекс Patriot смог перехватить российскую ракету "Кинжал", и уехал, не дождавшись доказательств. Об этом рассказал глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

Речь идёт о сообщениях, поступивших из Пентагона в мае. Тогда в ведомстве утверждали, что ВСУ якобы сбили "Кинжал" с помощью Patriot. При этом факт успешного перехвата российских ракет не был подтверждён какими-либо данными. Позже российские военные на условиях анонимности заявляли, что сбить "Кинжалы" невозможно, так как их скорость полёта превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву ЗРК.

"Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников в интервью Financial Times (FT) и добавил, что Ли Хуэй уехал из Киева, так и не ознакомившись с доказательствами.