США готовятся передать Украине запрещённые кассетные боеприпасы

США уже в июле могут объявить о поставке Киеву кассетных боеприпасов, причём речь идёт об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Напомним, ещё в марте власти Украины попросили американских конгрессменов повлиять на Белый дом и добиться включения кассетных боеприпасов в очередной пакет военной помощи США. После этого четверо законодателей-республиканцев направили президенту страны Джо Байдену письмо с призывом помочь Украине. Однако 23 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон не принимал решения о поставке таких снарядов.