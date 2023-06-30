США готовятся передать Украине запрещённые кассетные боеприпасы
NBC: США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Киеву уже в июле
США уже в июле могут объявить о поставке Киеву кассетных боеприпасов, причём речь идёт об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Напомним, ещё в марте власти Украины попросили американских конгрессменов повлиять на Белый дом и добиться включения кассетных боеприпасов в очередной пакет военной помощи США. После этого четверо законодателей-республиканцев направили президенту страны Джо Байдену письмо с призывом помочь Украине. Однако 23 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон не принимал решения о поставке таких снарядов.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Использование таких бомб представляет опасность для гражданского населения, кроме того, неразорвавшиеся снаряды могут убивать или калечить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Поэтому кассетные боеприпасы запрещены конвенцией от 2008 года, к документу присоединились 123 государства, в том числе и Украина.
Getty Images / architectphd