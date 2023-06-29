Пентагон опроверг слухи о решении США передать Киеву ракеты ATACMS

В Пентагоне опровергли информацию о готовности США передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Как заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, никаких решений относительно отправки Украине данного вида вооружения нет.

"Я видел эту публикацию (Газеты The Wall Street Journal. — Прим.Лайфа). Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определённо не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", — пояснил он.

ATACMS — это баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью действия до 300 километров. Власти США ранее отрицали возможность её предоставления Киеву.