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29 июня, 19:36

Пентагон опроверг слухи о решении США передать Киеву ракеты ATACMS

Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине ракет ATACMS

<p>Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire

В Пентагоне опровергли информацию о готовности США передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Как заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, никаких решений относительно отправки Украине данного вида вооружения нет.

"Я видел эту публикацию (Газеты The Wall Street Journal. — Прим.Лайфа). Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определённо не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", — пояснил он.

ATACMS — это баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью действия до 300 километров. Власти США ранее отрицали возможность её предоставления Киеву.

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Напомним, ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где утверждалось, что власти США близки к одобрению поставок на Украину ракет ATACMS. По данным издания, вопрос о передаче ATACMS Киеву сейчас находится на стадии согласования на самом высоком уровне. В Минобороны Незалежной также подтвердили, что уже получили "положительные сигналы" от США насчёт поставки дальнобойных ракет.

Оксана Попова
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