Пентагон объяснил отказ передать ВСУ дальнобойные ракетные комплексы

В Белом доме есть сомнения по поводу "практических аспектов" потенциальной поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Она подчеркнула, что, помимо ATACMS, "есть много средств, которые полезны", и "во внимание принимаются другие практические критерии: доступность и наличие альтернативных систем". По словам Купер, США вполне довольны "эффективностью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией".

"Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow", — отметила Купер, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не поставляет ATACMS Украине.