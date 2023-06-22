ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 18:30
4493

Пентагон объяснил отказ передать ВСУ дальнобойные ракетные комплексы

В Пентагоне сомневаются в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS

В Белом доме есть сомнения по поводу "практических аспектов" потенциальной поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Она подчеркнула, что, помимо ATACMS, "есть много средств, которые полезны", и "во внимание принимаются другие практические критерии: доступность и наличие альтернативных систем". По словам Купер, США вполне довольны "эффективностью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией".

"Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow", — отметила Купер, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не поставляет ATACMS Украине.

Куда Киев направит британские ракеты дальнего радиуса действия
Куда Киев направит британские ракеты дальнего радиуса действия

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Кого и где будут уничтожать в случае ударов по Крыму дальнобойными ракетами и о чём говорит риторика Минобороны РФ, разбирался Лайф.

BannerImage

Wikipedia / sill-www.army.mil

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar