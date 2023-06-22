Пентагон объяснил отказ передать ВСУ дальнобойные ракетные комплексы
В Пентагоне сомневаются в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS
В Белом доме есть сомнения по поводу "практических аспектов" потенциальной поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Она подчеркнула, что, помимо ATACMS, "есть много средств, которые полезны", и "во внимание принимаются другие практические критерии: доступность и наличие альтернативных систем". По словам Купер, США вполне довольны "эффективностью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией".
"Моя обеспокоенность касается практических аспектов доступности, а также наличия альтернативных систем, таких как Storm Shadow", — отметила Купер, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не поставляет ATACMS Украине.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Кого и где будут уничтожать в случае ударов по Крыму дальнобойными ракетами и о чём говорит риторика Минобороны РФ, разбирался Лайф.
Wikipedia / sill-www.army.mil