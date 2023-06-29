Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о дальнобойных ракетах ATACMS

Власти США близки к одобрению поставок на Украину ракет ATACMS. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

ATACMS — баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью действия до 300 километров. Прежде власти США отрицали возможность её предоставления украинской стороне. По данным издания, вопрос о передаче ATACMS Киеву сейчас находится на стадии согласования на самом высоком уровне. В Минобороны Незалежной также подтвердили, что уже получили "положительные сигналы" от США насчёт поставки дальнобойных ракет.

"Президент США Джо Байден долго отказывал Украине в предоставлении подобного оружия, опасаясь эскалации конфликта с Россией", — говорится в материале.