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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 18:01
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Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о дальнобойных ракетах ATACMS

WSJ: Власти США близки к одобрению поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS

Власти США близки к одобрению поставок на Украину ракет ATACMS. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

ATACMS — баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью действия до 300 километров. Прежде власти США отрицали возможность её предоставления украинской стороне. По данным издания, вопрос о передаче ATACMS Киеву сейчас находится на стадии согласования на самом высоком уровне. В Минобороны Незалежной также подтвердили, что уже получили "положительные сигналы" от США насчёт поставки дальнобойных ракет.

"Президент США Джо Байден долго отказывал Украине в предоставлении подобного оружия, опасаясь эскалации конфликта с Россией", — говорится в материале.

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А ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него, в частности, вошли снаряды для комплексов ПВО Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

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Наталья Исакова
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