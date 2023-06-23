В Белом доме не стали оценивать ход контрнаступления Украины

Белый дом сейчас сконцентрирован на военных поставках Киеву и не станет говорить об обеспокоенности США ходом контрнаступления Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сосредоточены на том, чтобы украинские Вооружённые силы имели всё необходимое для успеха. Война непредсказуема. Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать", — заявил Кирби.

Он заметил, что всем нужно признать непредсказуемость боевых действий и возможности неожиданного хода ранее запланированного наступления.

"Мы сосредоточены на том, чтобы они [украинская сторона] могли в итоге иметь успех", — добавил Кирби.