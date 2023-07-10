Ростех сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО

Ростех перешёл на твёрдый серийный выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал" в необходимых для целей спецоперации на Украине объёмах. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, пояснив, что раньше снаряды производили в более ограниченном количестве, чтобы проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Сегодня мы выпускаем "Кинжал" серийно. Если раньше выпускали его в определённой степени, чтобы дальше его модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твёрдую серию. То, что нас просит Министерство обороны, мы делаем это качественно и в срок, в том количестве и объёме, которые ему необходимы", — объяснил Артяков в интервью телеканалу "Россия 24".