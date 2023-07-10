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10 июля, 10:15

Ростех сообщил о твёрдом серийном выпуске "Кинжалов" для целей СВО

Ростех перешёл на твёрдый серийный выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал" в необходимых для целей спецоперации на Украине объёмах. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, пояснив, что раньше снаряды производили в более ограниченном количестве, чтобы проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Сегодня мы выпускаем "Кинжал" серийно. Если раньше выпускали его в определённой степени, чтобы дальше его модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твёрдую серию. То, что нас просит Министерство обороны, мы делаем это качественно и в срок, в том количестве и объёме, которые ему необходимы", объяснил Артяков в интервью телеканалу "Россия 24".

Как заметил замглавы Ростеха, ни у одной страны в настоящее время нет возможности противодействовать ракетам "Кинжал".

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А ранее сегодня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства в стране завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

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Андрей Бражников
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