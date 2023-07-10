Под Киевом начали строить завод по выпуску ударных турецких дронов Bayraktar

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства в Киевской области завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Хорошей новостью он похвастался в эфире парламентского телеканала "Рада".

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", — объяснил украинский министр.