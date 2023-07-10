Под Киевом начали строить завод по выпуску ударных турецких дронов Bayraktar
Камышин: На Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства в Киевской области завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Хорошей новостью он похвастался в эфире парламентского телеканала "Рада".
"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", — объяснил украинский министр.
О планах построить завод по выпуску ударных дронов Bayraktar под Киевом первым объявил посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года. Планируется, что площадь предприятия будет превышать 30 тыс. кв. м, на нём будут работать 300 украинских инженеров и техников. Турецкая компания Baykar Makina на этом заводе собирается создать новую модель сверхзвукового БПЛА Bayraktar Kizilelma, а также выпускать Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
Getty Images / Baykar Press Office