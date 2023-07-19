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19 июля, 05:19
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Раскрыты детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации

ТАСС: Войска группировки "Юг" применяли новейшие танки "Армата" в зоне спецоперации

Российский танк Т-14 "Армата" был применён бойцами российской группировки войск "Юг" в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", — сообщил источник.

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Напомним, о применении новейших Т-14 "Армата" в зоне проведения СВО стало известно в конце апреля. Указывалось, что танки не участвуют в прямых штурмах. А в мае их заметили в зоне СВО во время работы по вражеским позициям.

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ТАСС / Андрей Любимов

Оксана Попова
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