ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 05:19
45765

Раскрыты детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации

ТАСС: Войска группировки "Юг" применяли новейшие танки "Армата" в зоне спецоперации

Российский танк Т-14 "Армата" был применён бойцами российской группировки войск "Юг" в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", — сообщил источник.

В США назвали главное преимущество "Арматы" над "Абрамсом"
В США назвали главное преимущество "Арматы" над "Абрамсом"

Напомним, о применении новейших Т-14 "Армата" в зоне проведения СВО стало известно в конце апреля. Указывалось, что танки не участвуют в прямых штурмах. А в мае их заметили в зоне СВО во время работы по вражеским позициям.

BannerImage

ТАСС / Андрей Любимов

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar