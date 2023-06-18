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18 июня, 08:32

В США назвали главное преимущество "Арматы" над "Абрамсом"

19FortyFive: Необитаемая башня "Армата" — большое преимущество российского танка

<p>Т-14 "Армата", М1 "Абрамс". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, ©  Shutterstock</p>

Т-14 "Армата", М1 "Абрамс". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, ©  Shutterstock

Российский танк Т-14 "Армата" имеет необитаемую башню, что является огромным преимуществом перед американским М1 "Абрамсом", с которым боевая машина РФ может столкнуться на поле боя в рамках СВО. Об этом пишет журналист Крис Осборн в статье для 19FortyFive.

По словам обозревателя, "Армата" легче "Абрамса". Российский танк имеет тепловизионный прицел, который может находить и уничтожать цели днём на расстоянии до пяти километров и до 3,5 километра ночью. Также Т-14 стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.

"Однако самым большим преимуществом Т-14 может быть его необитаемая башня, которая, конечно, значительно снижает риск, связанный с размещением пилотируемого наводчика на крыше танка", — говорится в публикации.

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Напомним, о применении новейших Т-14 "Армата" в зоне проведения СВО стало известно в конце апреля. Указывалось, что танки не участвуют в прямых штурмах. А в мае их заметили в зоне СВО во время работы по вражеским позициям.

Светлана Оперук
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