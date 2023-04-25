СМИ узнали о появлении танков "Армата" в зоне СВО

Российские военные в зоне специальной военной операции начали применять новейшие танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — пояснил он.

По словам собеседника издания, находящиеся в зоне СВО танки "Армата" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи проходили боевое слаживание с конца прошлого года на полигоне одной из республик Донбасса.