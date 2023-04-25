ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 00:43
5319

СМИ узнали о появлении танков "Армата" в зоне СВО

РИА "Новости": В зоне СВО начали применять танки Т-14 "Армата"

Танк Т-14 "Армата". Фото © Wikipedia / Boevaya mashina

Танк Т-14 "Армата". Фото © Wikipedia / Boevaya mashina

Российские военные в зоне специальной военной операции начали применять новейшие танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — пояснил он.

По словам собеседника издания, находящиеся в зоне СВО танки "Армата" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи проходили боевое слаживание с конца прошлого года на полигоне одной из республик Донбасса.

Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"
Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Как рассказывал Лайф, осенью прошлого года в Сети появились кадры с полигона под Казанью, где мобилизованные жители Татарстана проходят обучение и подготовку перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции. Там заметили новейший российский танк Т-14 "Армата".

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армата
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar