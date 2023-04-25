КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 00:43

СМИ узнали о появлении танков "Армата" в зоне СВО

РИА "Новости": В зоне СВО начали применять танки Т-14 "Армата"

<p>Танк Т-14 "Армата". Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-14#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:T-14_prototype_from_above.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boevaya mashina</a></p>

Танк Т-14 "Армата". Фото © Wikipedia / Boevaya mashina

Российские военные в зоне специальной военной операции начали применять новейшие танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — пояснил он.

По словам собеседника издания, находящиеся в зоне СВО танки "Армата" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи проходили боевое слаживание с конца прошлого года на полигоне одной из республик Донбасса.

Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Как рассказывал Лайф, осенью прошло года в Сети появились кадры с полигона под Казанью, где мобилизованные жители Татарстана проходят обучение и подготовку перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции. Там заметили новейший российский танк Т-14 "Армата".

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Армата
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров