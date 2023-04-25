СМИ узнали о появлении танков "Армата" в зоне СВО
РИА "Новости": В зоне СВО начали применять танки Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата". Фото © Wikipedia / Boevaya mashina
Российские военные в зоне специальной военной операции начали применять новейшие танки Т-14 "Армата". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — пояснил он.
По словам собеседника издания, находящиеся в зоне СВО танки "Армата" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи проходили боевое слаживание с конца прошлого года на полигоне одной из республик Донбасса.
Как рассказывал Лайф, осенью прошлого года в Сети появились кадры с полигона под Казанью, где мобилизованные жители Татарстана проходят обучение и подготовку перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции. Там заметили новейший российский танк Т-14 "Армата".