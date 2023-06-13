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13 июня, 15:32

Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят

<p>Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ok_spn/25123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Канал специального наzначения</a></p>

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Американские бронемашины "Брэдли" и германские танки "Леопард" прекрасно горят при отражении контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И "Брэдли", и "Леопарды", да", — сказал он.

Глава государства добавил, что в этих боевых машинах взрываются боекомплекты и "там всё разлетается в разные стороны".

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

Напомним, на этой же встрече Путин заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин.

Андрей Григорьев
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