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Опубликовано 13 июня 2023, 15:32
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Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Американские бронемашины "Брэдли" и германские танки "Леопард" прекрасно горят при отражении контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И "Брэдли", и "Леопарды", да", — сказал он.

Глава государства добавил, что в этих боевых машинах взрываются боекомплекты и "там всё разлетается в разные стороны".

МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО
МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

Напомним, на этой же встрече Путин заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин.

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Андрей Григорьев
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