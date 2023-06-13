Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят

Американские бронемашины "Брэдли" и германские танки "Леопард" прекрасно горят при отражении контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И "Брэдли", и "Леопарды", да", — сказал он.

Глава государства добавил, что в этих боевых машинах взрываются боекомплекты и "там всё разлетается в разные стороны".