Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят
Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения
Американские бронемашины "Брэдли" и германские танки "Леопард" прекрасно горят при отражении контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И "Брэдли", и "Леопарды", да", — сказал он.
Глава государства добавил, что в этих боевых машинах взрываются боекомплекты и "там всё разлетается в разные стороны".
Напомним, на этой же встрече Путин заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин.