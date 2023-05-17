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Опубликовано 17 мая 2023, 16:00
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MWM: Танки Т-14 "Армата" были замечены в зоне проведения СВО

Российские танки Т-14 "Армата" принимают участие в спецоперации на Украине, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на появившиеся в Сети кадры. Судя по ним, машину "поймали" во время работы по вражеским позициям. На её бортах видна дополнительная защита от противотанковых боеприпасов.

Издание подчёркивает, что развёртывание "Армат" идёт параллельно заявлениям украинской стороны о скором начале контрнаступления, которое будет поддерживаться поставленными танками, в том числе и западного производства.

Эксперт объяснил, для чего в зоне СВО появились российские танки Т-14 "Армата"
Эксперт объяснил, для чего в зоне СВО появились российские танки Т-14 "Армата"

Напомним, о применении новейших Т-14 "Армата" в зоне проведения СВО стало известно ещё в конце апреля. Причём указывалось, что танки не участвуют в прямых штурмах.

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LIFE / Владимир Суворов

Матвей Константинов
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