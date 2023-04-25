Эксперт объяснил, для чего в зоне СВО появились российские танки Т-14 "Армата"

Необходимости использовать новейшие российские танки Т-14 "Армата" в зоне СВО нет. Применение там этих машин связано с потребностью обкатки техники в боевых условиях для выявления и устранения возможных проблем. Об этом в разговоре с телеканалом "360" рассказал доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

По словам эксперта, "Армата" имеет особо высокую степень защищённости от противотанковых средств, изолированную бронированную капсулу для трёх членов экипажа и необитаемую башню. Танк оснащён мощной пушкой калибра 125 миллиметров с более длинным стволом, что обеспечивает большой порог пробиваемости. "Армата" по всем параметрам превосходит западные образцы военной техники, заметил специалист.

"Хотя "Ростех" сообщил о запуске серийного производства этих боевых машин в декабре 2021 года, их старались не использовать, чтобы избежать ненужных потерь. Ведь в любом бою есть риск потери техники, какой бы совершенной она ни была. Кроме того, танки "Армата" выпустили в небольшом количестве и они требовали доводки", — рассказал Сивков.

Ранее стало известно, что российские военные в зоне специальной военной операции начали применять новейшие танки Т-14 "Армата". Их используют для ведения огня по украинским позициям, в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Находящиеся в зоне СВО танки "Армата" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи проходили боевое слаживание с конца 2022-го на полигоне в Донбассе.