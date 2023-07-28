Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ у освобождённой Сергеевки

Российские силы за минувшие сутки захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на этой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР). Армия продвинулась в глубину обороны ВСУ на 1,5 км, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", — уточнил Конашенков.

Успехов добились и отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии к западу от Житловки в ЛНР. Российские бойцы, используя результаты огневого поражения, атаковали подразделения ВСУ и продвинулись в глубину его обороны на три километра.