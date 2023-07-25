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25 июля, 14:11

ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка

Российские войска освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населённый пункт Сергеевка", — отметил он.

МО: ВС РФ отбили 14 атак на Донецком направлении, уничтожено до 370 бойцов ВСУ

МО: ВС РФ отбили 14 атак на Донецком направлении, уничтожено до 370 бойцов ВСУ

А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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