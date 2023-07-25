ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка
Российские войска освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населённый пункт Сергеевка", — отметил он.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления.
ТАСС / Алексей Коновалов