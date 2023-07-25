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Опубликовано 25 июля 2023, 08:35
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Российские войска уничтожили почти треть поставленного на Украину западного оружия

Пушилин: Войска РФ уничтожили до 30% поставленного ВСУ западного оружия

Российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%", — сказал он.

И поставки продолжаются, хотя уже не с такой интенсивностью, которая была перед украинским наступлением, добавил Пушилин.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. Противник запустил морские беспилотники, но наши военные уничтожили их.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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