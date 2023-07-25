Российские войска уничтожили почти треть поставленного на Украину западного оружия
Пушилин: Войска РФ уничтожили до 30% поставленного ВСУ западного оружия
Российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%", — сказал он.
И поставки продолжаются, хотя уже не с такой интенсивностью, которая была перед украинским наступлением, добавил Пушилин.
Ранее Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. Противник запустил морские беспилотники, но наши военные уничтожили их.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ