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25 июля, 08:03

ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско

МО РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать корабль "Сергей Котов"

Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. В результате оба морских беспилотника были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", — говорится в заявлении ведомства.

Морские беспилотники были уничтожены экипажем российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет, а "Сергей Котов" продолжает выполнение задач.

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать российские корабли в Чёрном море. Так, в ночь на 11 июня украинские морские беспилотники пытались ударить по кораблю "Приазовье", но все катера противника были уничтожены в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. При этом в момент атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл американский разведывательный дрон.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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