ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско

Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. В результате оба морских беспилотника были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", — говорится в заявлении ведомства.

Морские беспилотники были уничтожены экипажем российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет, а "Сергей Котов" продолжает выполнение задач.