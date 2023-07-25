ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско
МО РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать корабль "Сергей Котов"
Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. В результате оба морских беспилотника были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", — говорится в заявлении ведомства.
Морские беспилотники были уничтожены экипажем российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет, а "Сергей Котов" продолжает выполнение задач.
Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать российские корабли в Чёрном море. Так, в ночь на 11 июня украинские морские беспилотники пытались ударить по кораблю "Приазовье", но все катера противника были уничтожены в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. При этом в момент атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл американский разведывательный дрон.
ТАСС / Сергей Мальгавко