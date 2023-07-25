ВСУ накапливают в Снигирёвке силы для штурма Днепра, заявил глава района

Вооружённые силы Украины активно накапливают силы в Снигирёвке. Как полагает глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов, противник это делает для последующего штурма Днепра.

"Те средства, которые перевозятся в направлении Снигирёвки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", — приводит слова Барбашова РИА "Новости".

Он добавил, что в данный момент Снигирёвка превращается в пункт накопления войск ВСУ. Кроме того, там проводятся работы для организации штаба группировки украинских войск. По его словам, все эти сведения были переданы командованию ВС РФ.