ВСУ накапливают в Снигирёвке силы для штурма Днепра, заявил глава района
Глава администрации Барбашов: ВСУ копят силы в Снигирёвке для штурма Днепра
Вооружённые силы Украины активно накапливают силы в Снигирёвке. Как полагает глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов, противник это делает для последующего штурма Днепра.
"Те средства, которые перевозятся в направлении Снигирёвки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", — приводит слова Барбашова РИА "Новости".
Он добавил, что в данный момент Снигирёвка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск ВСУ. Кроме того, там проводятся работы для организации штаба группировки украинских войск. По его словам, все эти сведения были переданы командованию ВС РФ.
А ранее председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что новая фаза контрнаступления ВСУ стартует в конце июля и продлится, предположительно, до середины августа. По его словам, Киев продолжает сосредоточение войск на линии фронта, подготавливая основные резервы и разминируя поля.
T.me / V_Zelenskiy_official