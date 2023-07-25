ВСУ накапливают в Снигирёвке силы для штурма Днепра, заявил глава района
Глава администрации Барбашов: ВСУ копят силы в Снигирёвке для штурма Днепра
Вооружённые силы Украины активно накапливают силы в Снигирёвке. Как полагает глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов, противник это делает для последующего штурма Днепра.
"Те средства, которые перевозятся в направлении Снигирёвки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", — приводит слова Барбашова РИА "Новости".
Он добавил, что в данный момент Снигирёвка превращается в пункт накопления войск ВСУ. Кроме того, там проводятся работы для организации штаба группировки украинских войск. По его словам, все эти сведения были переданы командованию ВС РФ.
Ранее сообщалось, что новая фаза контрнаступления ВСУ стартует в конце июля и продлится, предположительно, до середины августа. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
T.me / V_Zelenskiy_official