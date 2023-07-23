Рогов раскрыл, когда начнётся новая фаза контрнаступления ВСУ

Новая фаза контрнаступления ВСУ рассчитана на конец этого месяца и продлится, предположительно, до середины августа. Как заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в настоящее время Киев продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей.