Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что новая фаза контрнаступления украинских войск стартует в конце июля и продлится, предположительно, до середины августа. По его словам, Киев продолжает сосредоточение войск на линии фронта, подготавливая основные резервы и разминируя поля.

Кроме того, глава движения "Мы вместе с Россией" считает, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта. Для этого им нужно форсировать Днепр в районе Никополя и направиться в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.