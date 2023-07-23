Рогов раскрыл, когда начнётся новая фаза контрнаступления ВСУ
Рогов заявил, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля
Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что новая фаза контрнаступления украинских войск стартует в конце июля и продлится, предположительно, до середины августа. По его словам, Киев продолжает сосредоточение войск на линии фронта, подготавливая основные резервы и разминируя поля.
"Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Кроме того, глава движения "Мы вместе с Россией" считает, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта. Для этого им нужно форсировать Днепр в районе Никополя и направиться в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое украинская и западная пресса анонсировала на протяжении нескольких месяцев. Однако манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием результата. Как подчеркнул сегодня президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. Тем временем в Британии оставили для ВСУ лишь один вариант контрнаступления, и он очень плохой.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka