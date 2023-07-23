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23 июля, 12:54

Рогов раскрыл, когда начнётся новая фаза контрнаступления ВСУ

Рогов заявил, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля

Новая фаза контрнаступления ВСУ рассчитана на конец этого месяца и продлится, предположительно, до середины августа. Как заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в настоящее время Киев продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей.

"Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он также добавил, что армия Украины, в частности, может попытаться открыть вторую линию фронта, пойдя на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Также глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Иван Косицын
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