Рогов раскрыл, когда начнётся новая фаза контрнаступления ВСУ
Рогов заявил, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля
Новая фаза контрнаступления ВСУ рассчитана на конец этого месяца и продлится, предположительно, до середины августа. Как заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в настоящее время Киев продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей.
"Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Он также добавил, что армия Украины, в частности, может попытаться открыть вторую линию фронта, пойдя на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Также глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka