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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 09:42
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Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек

Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Таким образом глава государства прокомментировал слова лидера республики, что с начала контрнаступления безвозвратные потери украинской армии составили 26 тысяч человек.

"Больше. Уже больше", — указал Путин.

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Также российский лидер в ходе переговоров с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. При этом Путин уточнил, что оно ещё продолжается.

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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