Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек

Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Таким образом глава государства прокомментировал слова лидера республики, что с начала контрнаступления безвозвратные потери украинской армии составили 26 тысяч человек.

"Больше. Уже больше", — указал Путин.

Также российский лидер в ходе переговоров с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. При этом Путин уточнил, что оно ещё продолжается.