Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек
Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Таким образом глава государства прокомментировал слова лидера республики, что с начала контрнаступления безвозвратные потери украинской армии составили 26 тысяч человек.
"Больше. Уже больше", — указал Путин.
Также российский лидер в ходе переговоров с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. При этом Путин уточнил, что оно ещё продолжается.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.
ТАСС / AP