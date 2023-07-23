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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 08:49
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Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Об этом глава государства сообщил во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Контрнаступления нет", — сказал лидер Белоруссии в ходе переговоров.

При этом Путин, говоря о контрнаступлении, уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".

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Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Владимир Путин ранее подчеркнул, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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