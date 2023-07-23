Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Об этом глава государства сообщил во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом Путин, говоря о контрнаступлении, уточнил: "Оно есть, но оно провалилось" .

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Владимир Путин ранее подчеркнул, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.