Путин: К людям на Украине приходит отрезвление
У жителей Украины постепенно наступает отрезвление, на фоне провала контрнаступления ВСУ они всё чаще задаются вопросом: для чего гибнут их близкие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом.
По его словам, в результате "самоубийственных атак" ВСУ потеряли десятки тысяч военных и, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации, киевскому режиму всё труднее гнать на фронт новые подразделения.
"Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — отметил Путин.
Как уже рассказывал Лайф, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Владимир Путин ранее подчеркнул, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow