Путин: К людям на Украине приходит отрезвление

У жителей Украины постепенно наступает отрезвление, на фоне провала контрнаступления ВСУ они всё чаще задаются вопросом: для чего гибнут их близкие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом.

По его словам, в результате "самоубийственных атак" ВСУ потеряли десятки тысяч военных и, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации, киевскому режиму всё труднее гнать на фронт новые подразделения.

"Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — отметил Путин.