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21 июля, 10:31
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Путин: К людям на Украине приходит отрезвление

У жителей Украины постепенно наступает отрезвление, на фоне провала контрнаступления ВСУ они всё чаще задаются вопросом: для чего гибнут их близкие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом.

По его словам, в результате "самоубийственных атак" ВСУ потеряли десятки тысяч военных и, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации, киевскому режиму всё труднее гнать на фронт новые подразделения.

"Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — отметил Путин.

Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления

Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления

Как уже рассказывал Лайф, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Владимир Путин ранее подчеркнул, что результатов украинского контрнаступления нет: не помогли ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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