Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники
За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции уничтожено рекордное количество иностранной военной техники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники. Видео © LIFE
Президент Белоруссии во время беседы отметил, что, по его данным, всего за один бой было выведено из строя более 15 германских танков Leopard и свыше 20 американских БМП Bradley.
"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", — прокомментировал это Путин.
Российский лидер добавил, что "с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас весь мир видит, как на Украине горит западная "неуязвимая" техника. Говоря об украинском контрнаступлении, российский лидер отметил, что армия противника понесла огромные потери. Киеву не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники. Хотя об этом говорят уже и украинские военные.
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