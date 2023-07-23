ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 09:19
18867

Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники

За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции уничтожено рекордное количество иностранной военной техники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники. Видео © LIFE

Президент Белоруссии во время беседы отметил, что, по его данным, всего за один бой было выведено из строя более 15 германских танков Leopard и свыше 20 американских БМП Bradley.

"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", прокомментировал это Путин.

Российский лидер добавил, что "с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".

ВСУ оставили без иностранной техники подразделения под Угледаром после череды провалов
ВСУ оставили без иностранной техники подразделения под Угледаром после череды провалов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас весь мир видит, как на Украине горит западная "неуязвимая" техника. Говоря об украинском контрнаступлении, российский лидер отметил, что армия противника понесла огромные потери. Киеву не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники. Хотя об этом говорят уже и украинские военные.

BannerImage

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar