За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции уничтожено рекордное количество иностранной военной техники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники. Видео © LIFE

Президент Белоруссии во время беседы отметил, что, по его данным, всего за один бой было выведено из строя более 15 германских танков Leopard и свыше 20 американских БМП Bradley.

"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", — прокомментировал это Путин.