ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 10:39
15769

Путин рассказал, как в зоне СВО горит западная "неуязвимая" техника

Путин: Весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит

Весь мир видит, как на Украине горит "хвалёная" техника, предоставленная Киеву западными странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Глава государства отметил, что командование специальной военной операции действует профессионально, а также подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, части и соединения мужественно, стойко, героически выполняют свой долг перед Родиной.

"При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника — горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства", — добавил Путин.

Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины
Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности российский лидер также оценил результаты украинского контрнаступления. По словам главы государства, армия противника понесла огромные потери. Киеву не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar