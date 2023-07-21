Путин рассказал, как в зоне СВО горит западная "неуязвимая" техника

Весь мир видит, как на Украине горит "хвалёная" техника, предоставленная Киеву западными странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Глава государства отметил, что командование специальной военной операции действует профессионально, а также подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, части и соединения мужественно, стойко, героически выполняют свой долг перед Родиной.

"При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника — горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства", — добавил Путин.