Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины
Мобилизационный ресурс Украины истощается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.
"Несмотря на тотальные облавы, новые волны мобилизации, действующему [киевскому] режиму всё труднее гнать людей на фронт. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает законный вопрос — ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?" — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, как российские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине. С помощью "Солнцепёка" они уничтожили целую сеть базы данных украинской госслужбы статистики, с помощью которой ВСУ разыскивали призывников.
ТАСС / Михаил Терещенко