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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 10:24
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Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины

Мобилизационный ресурс Украины истощается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

"Несмотря на тотальные облавы, новые волны мобилизации, действующему [киевскому] режиму всё труднее гнать людей на фронт. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает законный вопрос — ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?" — сказал глава государства.

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Ранее Лайф рассказывал, как российские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине. С помощью "Солнцепёка" они уничтожили целую сеть базы данных украинской госслужбы статистики, с помощью которой ВСУ разыскивали призывников.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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