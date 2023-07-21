Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины

"Несмотря на тотальные облавы, новые волны мобилизации, действующему [киевскому] режиму всё труднее гнать людей на фронт. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает законный вопрос — ради чего? Ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?" — сказал глава государства.