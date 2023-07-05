Русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине
Хакеры из "Солнцепёка" уничтожили сеть базы данных о мобилизованных на Украине
Российские хакеры из "Солнцепёка" уничтожили целую сеть базы данных госслужбы статистики Украины, с помощью которой ВСУ разыскивали призывников, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, сейчас система практически уничтожена. В частности, не работают серверы, с компьютеров сотрудников всё удалено, а процессы, благодаря которым служба контактировала с ВСУ, поломаны. Вместе с тем в ходе кибератаки хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена украинцам от Норвегии, Литвы и Польши. В документах была опись неработающего, поломанного и прочего оборудования.
Пока неизвестно, получится ли восстановить все данные, которые были уничтожены. Не исключено, что всеобщая мобилизация на Украине из-за этого теперь свернётся.
Напомним, в мае действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено ещё на три месяца — до 18 августа.
Telegram / V_Zelenskiy_official