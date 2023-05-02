На Украине ещё на три месяца продлили военное положение и мобилизацию
На Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты приняла Верховная рада, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Днём ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский внёс в Раду предложение продлить в стране военное положение и мобилизацию.
"Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5:30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", — написал Железняк в телеграм-канале.
В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено на три месяца — до 19 мая.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.
T.me / V_Zelenskiy_official