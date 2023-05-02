На Украине ещё на три месяца продлили военное положение и мобилизацию

На Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты приняла Верховная рада, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Днём ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский внёс в Раду предложение продлить в стране военное положение и мобилизацию.

"Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5:30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", — написал Железняк в телеграм-канале.