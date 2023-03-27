Украинские власти нашли новый "повод", чтобы усилить мобилизацию

На Украине усилят мобилизационные мероприятия, если российское ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Это (размещение российского ядерного оружия. — Прим. Лайфа) может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно, по крайней мере, ещё восемь бригад, чтобы контролировать линию фронта", — сказал украинский парламентарий.