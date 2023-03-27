Украинские власти нашли новый "повод", чтобы усилить мобилизацию
Арахамия: На Украине усилят мобилизацию из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии
На Украине усилят мобилизационные мероприятия, если российское ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Это (размещение российского ядерного оружия. — Прим. Лайфа) может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно, по крайней мере, ещё восемь бригад, чтобы контролировать линию фронта", — сказал украинский парламентарий.
По его словам, украинцы "пока не относятся серьёзно к этим угрозам", но "опыт показал, что может быть всё что угодно". Однако, чем могут помочь мобилизованные, Арахамия уточнять не стал.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Комментируя это, в Пентагоне отметили, что власти США пока не видят оснований для корректировки размещения своих ядерных сил. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
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