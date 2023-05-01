Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду предложение продлить в стране военное положение и мобилизацию.

Как сообщает издание "Страна", информация об этом появилась на сайте украинского парламента, правда, пока там не опубликован текст законопроектов.

В последний раз на Украине военное положение продлевалось 19 февраля на три месяца, а мобилизация — до 18 мая.