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1 мая, 17:47

Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду предложение продлить в стране военное положение и мобилизацию.

Как сообщает издание "Страна", информация об этом появилась на сайте украинского парламента, правда, пока там не опубликован текст законопроектов.

В последний раз на Украине военное положение продлевалось 19 февраля на три месяца, а мобилизация — до 18 мая.

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Как сообщал Лайф, ранее глава Минбороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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