Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду предложение продлить в стране военное положение и мобилизацию.
Как сообщает издание "Страна", информация об этом появилась на сайте украинского парламента, правда, пока там не опубликован текст законопроектов.
В последний раз на Украине военное положение продлевалось 19 февраля на три месяца, а мобилизация — до 18 мая.
Как сообщал Лайф, ранее глава Минбороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления.
Офис президента Украины