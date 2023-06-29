Как военкомы Украины покупают на Западе виллы за миллионы евро На Украине не прекращается мобилизация, поэтому местные хлопцы ищут любые способы, чтобы спастись. Кто-то прячется, кто-то спасается бегством, кто-то откупается. Украинские военкомы становятся новыми миллионерами, которые скупают активы в Европе. 35696 35696 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / OOTCKSP / van.odessablogger

За что уволили военкома Одессы

На Украине уволили начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (по-старому, военкомата) полковника Евгения Борисова. С момента начала российской спецоперации его семья приобрела несколько объектов элитной испанской недвижимости и два престижных автомобиля на общую сумму около 5 млн евро. Судя по всему, это не последний скандал вокруг военкомов Украины.

— Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается, — заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

Евгений Борисов. Фото © odessa.online

Где военкомы Украины покупают недвижимость

Вилла Евгения Борисова расположена в красивом и богатом курортном городке с живописным приморским бульваром и хорошим общественным пляжем — Марбелье. Её стоимость, по данным украинских источников, 4 млн евро, юридически она принадлежит матери одесского военкома.

Элитная недвижимость в Испании, оформленная на мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Фото © T.me / "Политика страны"

Супруга военного тоже с недвижимостью — у неё в собственности находятся апартаменты площадью 224 кв. м, расположенные в престижном квартале Golden Mile ("Золотая миля") на одной из центральных улиц города. Стоимость с нотариальным оформлением и налогами — 734 тыс. евро, согласно документам сделка была совершена 15 февраля 2023 года. Похоже, эти помещения Александра Борисова намеревалась сдавать в аренду.

Кроме того, на женщину записаны несколько престижных авто, включая внедорожники Toyota Land Cruiser и Mercedes Geländewagen. Сам же Борисов, несмотря на все запреты украинской власти на выезд из страны, катается на испанскую виллу на внедорожнике Infiniti — её несколько раз видели на украинской границе. Таким образом, общая стоимость имущества, приобретённого за время боевых действий семьёй заурядного военного комиссара Борисова, составляет около 5 млн евро.

Так выглядит испанская сказка одесского военного комиссара Евгения Борисова. Видео © pravda.com

Курорт для беглых журналистов и чиновников

Украинские чиновники любят испанские курорты. Например, в начале этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил своего заместителя Алексея Симоненко после ярких новогодних вечеринок чиновника в Марбелье. СМИ выяснили, что на курорт он ездил к себе домой — там после 24 февраля 2022 года живёт его семья.

Годом ранее именно он вручил бывшему президенту Незалежной Петру Порошенко документ о подозрении в государственной измене. Возможно, шоколадный король это не забыл и помог разоблачить Симоненко.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Фото © Офис генерального прокурора

Несколько лет назад по запросу Интерпола испанская полиция задержала в Валенсии бывшего министра финансов страны Юрия Колобова. Чиновник сбежал туда на ПМЖ после того, как на родине его обвинили в присвоении 220 млн гривен (почти 700 млн рублей по тогдашнему курсу) путём злоупотребления служебным положением. Якобы министр своровал деньги, выделенные на строительство национальной телекоммуникационной сети.

Заведённая в отношении беглого министра уголовка многими местными экспертами объяснялась как часть большой кампании сведения счётов с командой другого украинского президента — Виктора Януковича. Вернувшиеся в результате Майдана 2014 года к власти националисты устроили настоящую охоту на правительство "донецкого ставленника".

А до Колобова на том же побережье — в Каталонии — обосновался журналист Анатолий Шарий, тоже бежавший из Украины, но уже от "режима Януковича". Впрочем, на родину блогер до сих пор не вернулся, хотя, казалось бы, уголовное преследование должно было прекратиться со сменой власти.

Гостевой дом, принадлежащий супруге Евгения Борисова.

Возможно, Шарий успел перейти дорогу и многим тем, кто пришёл на смену Януковичу, потому что новые власти никаких дел закрывать против него не стали. С тех пор блогер в своём YouTube воюет с каждым следующим президентом страны, и в итоге довоевался до официального подозрения по статье о государственной измене. Несмотря на то что сейчас Шарий активно выступает на стороне украинских нацистов, на родине он по-прежнему невъездной.

Блогер Анатолий Шарий по-прежнему не может приехать на Украину. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анатолий Шарий

Как зарабатывают военкомы на Украине

В отличие от предыдущих скандалов, история с военкомом Борисовым вполне прозаична и источник его богатства лежит на поверхности. С февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, рядовые украинцы столкнулись с настоящим произволом военкоматов, вылавливающих мужчин для мобилизации практически повсеместно — дома, на улицах, в магазинах, кафе и ресторанах, на общественных мероприятиях и даже похоронах. Повестки вручают невзирая на возраст и состояние здоровья — в сети периодически появляются материалы о том, что в военкомат вызывают даже инвалидов с отсутствующими конечностями.

Причина подобной неизбирательности, как правило, проста: военкомы зарабатывают на признании украинских мужчин негодными к строевой огромные деньги. С 2022 года стоимость "белого военника" растёт постоянно: с 1 тыс. долларов в самом начале боевых действий до 10 тыс. в первой половине этого года — чем сильнее потери украинской стороны, тем дороже "услуги" военкомов.

Военный призыв в украинскую армию. Фото © ТАСС / Максим Паб

Трагической иронии этой ужасающей ситуации добавляют появляющиеся в СМИ Незалежной публикации с инструкциями и расценками на уклонение от мобилизации и сообщения в соцсетях, призывающие украинских мужчин "не вестись" на предложения "откосить" за 1–2 тыс. долларов, потому что таких цен на рынке давно нет, и, следовательно, эту "услугу" могут предлагать только аферисты.

Почему украинских военкомов никто не наказывает

Информация об элитной недвижимости военкома появилась ещё в мае этого года, однако сначала на неё просто не обращали внимания, потом, когда скандал всё же разгорелся, Борисова отстранили от работы и даже возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Однако вскоре дело начало глохнуть — ещё пару дней назад украинские СМИ цитировали высоких военных чинов, посчитавших, что его "выезд в Испанию был законным и санкционированным". Та же Гуменюк заявляла, что "служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности". Впрочем, когда скандал дошёл до президента Владимира Зеленского, тот потребовал немедленно уволить коррупционера. Возможно, это в итоге и поспособствовало принятому сегодня решению украинского командования.

Обсуждая ход дела, украинские эксперты считают, что военкомов крышует кто-то на самой верхушке украинской власти. По этой же причине на Украине до сих пор нет ни одного громкого приговора по факту самоуправства их руководителей.

Правильно ли, что военкомы на Украине за взятки освобождают мужчин от мобилизации? 0 Это правильно. Украинцы не хотят воевать за нацистский режим Зеленского Для Украины это привычно — все уровни власти коррумпированы и прогнили В любой стране служащие должны делать свою работу честно Мне всё равно, что на Украине творят военкомы и чиновники

Авторы Евгений Кузнецов