Конец Шайбы: Как в Белгородской области покарали российского предателя Бывший военнослужащий РФ, боец роты почётного караула Данил Мазник уничтожен под Таволжанкой, об этом в своих соцсетях сообщил главарь так называемого Русского добровольческого корпуса* Кирилл Капустин. Чем был известен предатель? 121781 121781 Данил Мазник. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency, © Соцсети

Шайба — такой позывной был у Мазника в украинском бандформировании — участвовал в очередном нападении на Белгородскую область, командовал штурмом ПГТ Новая Таволжанка 3 июня. Здесь его и уничтожили. За несколько дней до этого ему исполнилось 29 лет.

С Капустиным Шайба был с самого начала СВО, он входил в костяк РДК* и руководил там многими процессами, в том числе приложил руку к тому, чтобы легализовать на территории Украины банду русских предателей. Занимался обучением новобранцев военному ремеслу, которому научился сам за шесть лет службы в Российской армии.

Украинские пропагандисты сняли фильм о "хороших русских", воюющих в РДК* против своей Родины. Фото © Соцсети

В созданном при непосредственном участии ГУР Украины подразделении Данил Мазник стал пулемётчиком. За время СВО он принял участие как минимум в трёх вылазках на территорию России и каждый раз не то чтобы избегал камер смартфонов подельников — бравировал своим участием в нападениях. Похоже, таким образом Шайба пытался конвертировать своё геройство в медийную узнаваемость — на Украине он неоднократно становился героем документальных фильмов, снятых для рекламы русских, воюющих против своей страны. В них он рассказывал украинцам, что якобы любит свою Родину и предателем себя не считает.

Данил Мазник родом из Ростовской области, жил то в Аскае, то в Волгодонске, а в последние годы был прописан в посёлке Зимовники одноимённого района. Его отец — Богдан Мазник — выходец из Львовской области Украины, и он, и его дети, судя по соцсетям, контактов с украинской роднёй никогда не теряли.

По собственным же словам, в России Шайба служил по контракту, правда, никогда не уточнял, где именно. Лайф выяснил, что это была отдельная стрелковая рота почётного караула Ростова-на-Дону. Бойцы подразделения носят парадную форму и участвуют в различных официальных государственных мероприятиях. В составе роты Мазник несколько лет подряд участвовал в парадах Победы 9 Мая, командование доверяло ему носить копию Знамени Победы.





После демобилизации, судя по архивам МВД, боец долгое время официально нигде не работал. По некоторым данным, зимой 2022 года Мазнику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). При этом судебное заседание должно было состояться 24 февраля, однако оно якобы было перенесено.

Воспользовавшись этим обстоятельством, Мазник сбежал на Украину, оставив на родине жену, ребёнка и долги по кредитам на сумму около 60 тыс. рублей. После его гибели подельники из РДК в соцсетях начали сбор средств для помощи семье. Какой из них, правда, под вопросом. По слухам, на Украине Мазник успел обзавестись новыми отношениями.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

Боевики РДК на встрече с киевскими школьниками показывают, как грамотно эвакуировать раненых с поля боя. В качестве актёров выступают Данил Мазник и Кирилл Канахин. Фото © Соцсети Как нужно поступить с другими предателями, которые воюют против России? 0 Их нужно только уничтожать Желательно брать живыми, судить и дать им пожизненный срок Я верю, что у спецслужб есть варианты

Авторы Евгений Кузнецов