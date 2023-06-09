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Конец Шайбы: Как в Белгородской области покарали российского предателя

Бывший военнослужащий РФ, боец роты почётного караула Данил Мазник уничтожен под Таволжанкой, об этом в своих соцсетях сообщил главарь так называемого Русского добровольческого корпуса* Кирилл Капустин. Чем был известен предатель?

Опубликовано 9 июня 2023, 12:18
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Данил Мазник. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency, © Соцсети

Данил Мазник. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency, © Соцсети

Шайба — такой позывной был у Мазника в украинском бандформировании — участвовал в очередном нападении на Белгородскую область, командовал штурмом ПГТ Новая Таволжанка 3 июня. Здесь его и уничтожили. За несколько дней до этого ему исполнилось 29 лет.

С Капустиным Шайба был с самого начала СВО, он входил в костяк РДК* и руководил там многими процессами, в том числе приложил руку к тому, чтобы легализовать на территории Украины банду русских предателей. Занимался обучением новобранцев военному ремеслу, которому научился сам за шесть лет службы в Российской армии.

Украинские пропагандисты сняли фильм о "хороших русских", воюющих в РДК* против своей Родины. Фото © Соцсети

Украинские пропагандисты сняли фильм о "хороших русских", воюющих в РДК* против своей Родины. Фото © Соцсети

В созданном при непосредственном участии ГУР Украины подразделении Данил Мазник стал пулемётчиком. За время СВО он принял участие как минимум в трёх вылазках на территорию России и каждый раз не то чтобы избегал камер смартфонов подельников — бравировал своим участием в нападениях. Похоже, таким образом Шайба пытался конвертировать своё геройство в медийную узнаваемость — на Украине он неоднократно становился героем документальных фильмов, снятых для рекламы русских, воюющих против своей страны. В них он рассказывал украинцам, что якобы любит свою Родину и предателем себя не считает.

Данил Мазник родом из Ростовской области, жил то в Аскае, то в Волгодонске, а в последние годы был прописан в посёлке Зимовники одноимённого района. Его отец — Богдан Мазник — выходец из Львовской области Украины, и он, и его дети, судя по соцсетям, контактов с украинской роднёй никогда не теряли.

По собственным же словам, в России Шайба служил по контракту, правда, никогда не уточнял, где именно. Лайф выяснил, что это была отдельная стрелковая рота почётного караула Ростова-на-Дону. Бойцы подразделения носят парадную форму и участвуют в различных официальных государственных мероприятиях. В составе роты Мазник несколько лет подряд участвовал в парадах Победы 9 Мая, командование доверяло ему носить копию Знамени Победы.

  • Данил Мазник несёт Знамя Победы в Ростове-на-Дону на Параде 9 Мая 2017 года. Фото © YouTube / Администрация города Ростов-на-Дону
    Данил Мазник несёт Знамя Победы в Ростове-на-Дону на Параде 9 Мая 2017 года. Фото © YouTube / Администрация города Ростов-на-Дону
  • Фото © rostov.aif.ru / Пресс-служба Правительства Ростовской области
    Фото © rostov.aif.ru / Пресс-служба Правительства Ростовской области

Данил Мазник несёт Знамя Победы в Ростове-на-Дону на Параде 9 Мая 2017 года. Фото © YouTube / Администрация города Ростов-на-Дону

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После демобилизации, судя по архивам МВД, боец долгое время официально нигде не работал. По некоторым данным, зимой 2022 года Мазнику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). При этом судебное заседание должно было состояться 24 февраля, однако оно якобы было перенесено.

Воспользовавшись этим обстоятельством, Мазник сбежал на Украину, оставив на родине жену, ребёнка и долги по кредитам на сумму около 60 тыс. рублей. После его гибели подельники из РДК в соцсетях начали сбор средств для помощи семье. Какой из них, правда, под вопросом. По слухам, на Украине Мазник успел обзавестись новыми отношениями.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

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Боевики РДК на встрече с киевскими школьниками показывают, как грамотно эвакуировать раненых с поля боя. В качестве актёров выступают Данил Мазник и Кирилл Канахин. Фото © Соцсети

Как нужно поступить с другими предателями, которые воюют против России?

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Кто из россиян-предателей попытал счастья в боях в Белгородской области
Кто из россиян-предателей попытал счастья в боях в Белгородской области
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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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