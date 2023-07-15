ВСУ оставили без иностранной техники подразделения под Угледаром после череды провалов

Российские военные заметили, что в районе Угледара на позициях ВСУ больше нет иностранной техники, которой на данном направлении было много. На ней ВСУ пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населённых пунктов, пояснил командир батальона оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным Зима.

По словам военного, "чувствуется, что противник выдыхается". Если брать прошедший месяц, в первые "недели противник использовал иностранную технику для продвижения": подъехать, высадить десант, прорваться.

"После того как они понесли очень крупные потери в технике, и в личном составе в том числе, они перешли к тактике "мелких уколов". Крупных скоплений техники на данный момент мы не наблюдаем", — рассказал Зима РИА "Новости".

Командир отметил, что ситуация на Угледарском направлении по-прежнему сложная, но ВСУ пытаются наносить артудары по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба артиллерии ОБТФ "Каскад" и ВС РФ пресекает эти попытки, говорит Зима.