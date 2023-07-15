Российские военные захватили планшет ВСУ с системой "Крапива"

Бойцы отряда "Шторм Z" Южной группировки войск захватили у ВСУ планшет с системой "Крапива". Об этом рассказал командир одного из отрядов с позывным Русский.

Планшет удалось взять в ходе выполнения задач СВО во время штурма позиций противника на Угледарском направлении. С помощью "Крапивы" командиры разных родов войск координируют свои действия.

В частности, как рассказал Русский, такой гаджет позволяет украинским военным указать метку, где и когда видели проезжающую технику ВС РФ, по которой после этого может ударить артиллерия или авиация ВСУ. Также в "Крапиве" в режиме реального времени появляются все цели, обнаруженные украинскими подразделениями, в том числе операторами дронов и разведчиками.

"Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник — и они сразу в "Крапиву" сливают, у всех появляются обновлённые данные", — приводит слова военного РИА "Новости".