Как войска Украины готовятся к контрнаступлению на левобережье В небе над Новой Каховкой вражеские БПЛА, город подвергается обстрелам. Когда может начаться операция ВСУ в Херсонской области и каковы её возможные последствия? 21544 21544 Осушение Днепра, мобилизация и новые поставки свидетельствуют, что украинские войска готовятся к новому наступлению. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Осушение Днепра, мобилизация и новые поставки свидетельствуют, что украинские войска готовятся к новому наступлению.

Начавшееся в июне наступление украинских боевиков в Запорожской области фактически закончилось, но теракт на Каховской ГЭС стал подготовкой к новым манёврам, цель которых — левый берег Херсонской области и Крым. Об этом свидетельствуют и другие операции киевского режима.

Вид на Каховскую ГЭС. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Подготовка ВСУ к наступлению

В ночь на 6 июня украинские террористы разрушили плотину Каховской ГЭС. В результате затопленными оказались несколько районов Херсонской области, в том числе Херсон и Новая Каховка. С военной точки зрения Россия потеряла позиции у Днепра — их смыло. Украина не перекрывала шлюзы ДнепроГЭСа, находящегося выше по течению, тем самым усилив напор воды. Теперь же ситуация иная, шлюзы закрыты и Днепр мелеет, тем самым создаётся возможность перейти его вброд.

Вся прибрежная линия регулярно производит обстрелы левобережья, а в небе работают БПЛА ВСУ. Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Украинские подразделения регулярно пытаются высадиться на левобережье. В конце июня они заняли позиции у Антоновского моста. Выбить их удалось 1 июля.

— Военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках, — заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Вся прибрежная линия регулярно производит обстрелы левобережья, а в небе работают БПЛА ВСУ. Кстати, долетает и до Геническа, который является административным центром Херсонской области после оставления правого берега.

Ещё одним признаком грядущего контрнаступления стал удар по Чонгарскому мосту. Украина выпустила по нему ракеты Storm Shadow. Движение остановилось на несколько недель, то есть снабжение российских войск происходило другими, более длинными путями. 9 июля была новая попытка удара по Крымскому мосту. Все цели были сбиты.

Всеобщую мобилизацию в ряде регионов Украины также можно отнести к предвестникам "контрнаступа". Новоиспечённые солдаты, может быть, и не пойдут сразу в бой, но ими заменят тех, кто выбыл из строя после июньской атаки.

Когда будет новая попытка контрнаступления ВСУ

Сроки, которые ставили ВСУ для контрнаступления, закончились. Саммит НАТО в Вильнюсе, куда приехал президент Украины Владимир Зеленский, завершился. Что теперь? Вероятно, новой символической датой станет 24 августа — День независимости Украины. То есть начать наступление, что в Херсонской области, что в Запорожской, им предстоит в ближайшие дни. Согласно планам, которые неоднократно озвучивали киевские чиновники и западные СМИ, за месяц украинским войскам и наёмникам необходимо выйти к Азовскому морю, перейти Днепр, закрепиться на левом берегу и начать наступление на юг.

— Глядя на их попытки закрепления на Антоновском мосту, можно ожидать от ВСУ форсирования Днепра. При попытке перехода реки движение противника будет замечено нашей разведкой и, соответственно, накрыто огнём артиллерии и авиации. Остатки, которые попытаются пройти и закрепиться на нашем берегу, будут уничтожены артиллеристами и пехотой — очередная попытка захлебнётся. Однако есть теоретическая опасность, что операция Украины может достигнуть своей цели, — считает военный эксперт Александр Матюшин.

Для Украины есть ещё одна проблема в виде российских оборонительных сооружений, эффективность которых признают на Западе.

— Русские окопались. Они бросили на решение этой задачи очень много средств, людей и боеприпасов, но украинцы продолжают систематически наносить удары и продвигаться вперёд, — утверждает советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан лукавит, когда говорит, что продвижение украинских военных есть. Да, какие-то продвижения есть, но они настолько незначительные, что никак не влияют на положение на фронте. Кроме этого, на некоторых участках фронта украинцам приходится отступать. Например, у Торского боевики бросают позиции, как и в предместьях Купянска.

— Мы наблюдаем за определёнными действиями на Харьковском направлении. Противник всячески пытается проявить себя, но получает сильный отпор с нашей стороны. Кроме того, есть определённые движения Российской армии. О полноценном наступлении сказать пока нельзя. Скорее это планомерное и уверенное движение к цели. Мы не стремимся к "экранным" победам. Важнее то, что происходит в полях. Уверен, скоро мы увидим результат работы наших ребят, — рассказал глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Планы ВСУ

Говорить, что Украина не станет больше предпринимать попыток захватить территорию, — обманывать себя. Западные партнёры продолжают вооружать киевский режим, при этом регулярно твердят, что настоящее наступление ещё впереди. Направления, скорее всего, не изменятся, но добавится десантная операция в Херсонской области. Могут быть и операции под чужим флагом.

— Судя по тому, что эвакуируется 5-километровая приграничная полоса в Сумской области, которая граничит с Россией, то вполне возможно нанесение удара на российскую территорию под прикрытием запрещённого в России Русского добровольческого корпуса (РДК)* и легиона "Свобода России"*, — предполагает Александр Матюшин.

У Украины собрано большое число личного состава, наёмников и техники, неизвестно, каким будет начало наступления на Крым. Вероятно, противник попытается углубиться в местах, где, как он считает, у нас слабая оборона, но дальше ситуация изменится.

При передвижении по нашей территории его ждут минные поля и артиллерийский огонь. Таким образом, противник потеряет значительное количество живой силы. Это даст возможность Российской армии начать своё наступление и окончательно освободить территорию присоединённых регионов и Харьковской области.

РДК* признан судом в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

Авторы Даниил Черных