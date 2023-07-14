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14 июля, 11:25

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 200 бойцов

Потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 210 бойцов, также противник лишился американской артсистемы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сказал он.

Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки

Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки

А ранее стало известно, что российские бойцы сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в ДНР. Спецназовцам также удалось захватить двоих пленных, а основная часть атакующих была уничтожена.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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