Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 200 бойцов

Потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 210 бойцов, также противник лишился американской артсистемы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он.