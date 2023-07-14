Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

В ходе специальной военной операции на Украине военные Южной группировки войск сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, бойцы российского спецназа также захватили двоих пленных, а основная часть атакующих была уничтожена. Его слова приводит РИА "Новости".