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14 июля, 02:45

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР

В ходе специальной военной операции на Украине военные Южной группировки войск сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, бойцы российского спецназа также захватили двоих пленных, а основная часть атакующих была уничтожена. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Астафьева, попытка наступления 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины была вскрыта разведывательным соединением подразделения спецназа группировки.

"Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — сообщил Астафьев.

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Ранее Лайф рассказывал, что накануне Южная группировка войск пресекла 16 атак противника на Донецком направлении. При этом на Южно-Донецком направлении противник даже не добился успеха.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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