ВСУ 18 раз пытались атаковать российские позиции, но потерпели крах

Южная группировка войск пресекла 16 атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг, 13 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, атаки пресечены в районах населённых пунктов Весёлое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка. На Южно-Донецком направлении, по словам Конашенкова, противник даже не добился успеха.

"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населённых пунктов Ровнополь и Новодонецкое", — перечислил представитель военного ведомства.