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Опубликовано 13 июля 2023, 11:26

ВСУ 18 раз пытались атаковать российские позиции, но потерпели крах

Конашенков: Отражены 18 атак противника на Донецком и Южно-Донецком направлениях

Южная группировка войск пресекла 16 атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг, 13 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, атаки пресечены в районах населённых пунктов Весёлое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка. На Южно-Донецком направлении, по словам Конашенкова, противник даже не добился успеха.

"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населённых пунктов Ровнополь и Новодонецкое", перечислил представитель военного ведомства.

Склады боеприпасов двух бригад ВСУ уничтожены в ДНР
Склады боеприпасов двух бригад ВСУ уничтожены в ДНР

Напомним, что накануне российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. А в Харьковской области был нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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